В пруду Ленобласти всплыл труп 5-летней девочки

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Страшную находку обнаружили правоохранители Тосненского района вдоль Московского шоссе. В водоеме поселка Ульяновка плавало тело ребенка.

Труп 5-летней девочки всплыл в пруду вечером 23 мая. К месту трагедии оперативно стянулись стражи порядка Ленобласти. На теле ребенка криминалисты не засвидетельствовали признаков насильственной смерти. Предполагается, девочку погубило несчастное стечение обстоятельств.

Установить порядок трагических событий вдоль Московского шоссе в поселке Ульяновка предстоит судмедэкспертам.

Ранее шокирующие новости просочились в прессу из столицы региона. 16-летний парень упал с моста Невского. Пытаясь вплавь добраться до берега, юноша растратил все силы и ушел под воду. Петербургские правоохранители достали тело.