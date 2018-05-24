В Хабаровске врачи спасли 15-летнюю роженицу из ЕАО

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В 12 лет она была заражена сифилисом, а позже заразилась туберкулезом. Ситуацию прокомментировал Юрий Бердаков, главврач КГБУЗ «Перинатальный центр».

По информации СМИ, в Хабаровске врачи «Перинатального центра» спасли 15-летнюю роженицу, прибывшую из Еврейской автономной области (ЕАО). В больнице в своем регионе девочке провели кесарево сечение, но она впала в кому. Медики вывели пациентку из этого состояния и отправили посредством медицинской авиации в Хабаровск.

По словам Юрия Бердакова, роженица пошла на выздоровление, ее состояние требует реабилитации. Процесс оздоровления займет от 10 дней до 2 недель. Отмечается, что малыш 15-летней матери родился здоровым и на данный момент находится под наблюдение врачей в ЕАО.