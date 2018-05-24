В Москве врачей детской больницы шокировала пьяная девушка с укусами и ранами

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Столичные правоохранители в четверг с самого утра проводят проверку обстоятельств ночного происшествия, случившегося в одной из детских больниц. В приемный покой пришла необычная пациентка.

Как сообщают источники, в Москве поздно ночью дежурных врачей детской больницы шокировала пьяная девушка с многочисленными укусами по всему телу, резаными ранами, гематомами и царапинами. Пострадавшая с трудом пришла в приемный покой, вся залитая кровью и в полубессознательном состоянии. После дальнейшего осмотра выяснилось, что, кроме сильного алкогольного опьянения, девушка отравлена транквилизаторами.

В настоящее время 18-летняя пациентка находится в реанимационном токсикологическом отделении. Девушка не приходит в сознание, так что правоохранителям пока не удается ее опросить. По предварительным данным, инцидент мог произойти на улице Неглинной. Оперативники проводят проверку, ищут свидетелей и просматривают данные камер видеонаблюдения.