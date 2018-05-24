Выяснилась причина смерти трех девушек после пластики в московской клинике

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Трагедии, произошедшие в Москве и связанные с проведением пластических операций, получили широкий общественный резонанс. В кулуарах Петербургского международного экономического форума председатель Росздравнадзора Михаил Мурашко рассказал о некоторых обстоятельствах дела.

В частности, выяснилась причина смерти трех девушек после пластических операций в московской клинике. По словам чиновника, пациентки умерли от занесенной в их организм инфекции. С большой долей вероятности на сегодняшний день можно утверждать, что опасные бактерии находились в лекарственном препарате. В настоящее время проводится тщательная экспертиза всех медикаментов, применявшихся в клинике.

Мурашко отметил, что экспертиза будет проводиться не менее полутора месяцев, после чего Росздравнадзор озвучит результаты исследований. Ранее сообщалось, что один из хирургов, практикующий в клинике, два года назад своими действиями изуродовал грудь жительницы Ярославля. Женщина обратилась в суд, но компенсации за причиненный ущерб и моральные страдания так и не получила.