Во Владикавказе ребенок чуть не выпал из «опасной» маршрутки

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Видео появилось в Instagram, где пассажирка демонстрирует неисправную дверь транспорта. Инцидент произошел 23 мая в маршрутке №32.

По словам неравнодушной жительницы Владикавказа, она зашла в маршрутку №32 на «Дружбе», а вместе с ней в салон зашли молодая мать с малолетним ребенком, которые продвинулись на задние сиденья. «... один бугорок и сзади двери открываются (ремешком не была закрыта дверь), ребенок чуть не выпал, мать среагировала быстро, схватила ее и на колени посадила... Все пассажиры обращались к водителю, просили его посмотреть, но без толку!» - комментирует очевидица.

Видео «опасной» маршрутки во Владикавказе не оставило равнодушных пользователей. В комментариях в спор вступили не только пассажиры, но и водители общественного транспорта. Последние отмечали, что им тоже есть что писать о хамоватых горожанах и о том, какие люди «неблагодарные» и «свиньи».