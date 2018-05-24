67-летнюю пенсионерку поймали, корда она переводила один миллиард рублей в США

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Стало известно о том, что полиция задержала в Москве 67-летнюю Людмилу Александровну, которую обвинили в махинациях на сумму один миллиард рублей. На данный момент пенсионерка отрицает свою вину и утверждает, что ее подставили.

По опубликованным данным известно, что на имя Людмилы Фроловой зарегистрировано более двух десятков разных фирм, которые занимались денежными махинациями и переводили деньги в США и Китай. Как раз на одной из таких операций «волчица-пенсионерка с Уолл-стрит» и «поймалась». Как утверждают правоохранительные органы, фирма Людмилы Александровны «РТ-Бизнес» заключила две сделки с компаниями, которые планировали закупить электротехнику. Однако деньги покупатели перевели, а электронику им так и не отправили. Об этом случае не узнали бы, как и о многих других, если бы службы не заинтересовались фактом перевода в США суммы на один миллиард рублей.

Пользователи Сети скептически отнеслись к подобной новости, мало кому верится, что пенсионерка стала бы заниматься такими махинациями. Поэтому большинство уверено, что 67-летнюю женщину просто подставили, и что эти фирмы действительно не имеют к ней никакого отношения.