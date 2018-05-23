Сегодня, 20:22

Ориентировки получили сегодня волонтеры поискового отряда «Черноземье». Мужчину ищут с начала мая, когда связь с ним оборвалась, после поездки на заработки.

В Воронежской области пропал мужчина с тату креста на руке и ступнях. Мать пропавшего сообщает, что ее сын Евгений выглядит на 35-40 лет. Рост мужчины – 165-170 см. У него худощавое телосложение, овальное лицо, светло-русые волосы, голубые глаза. Есть несколько татуировок на ступнях. Еще одна - в виде креста - на кисти руки.

Из одежды на нем была черная куртка на молнии, синие джинсы, черные туфли. Всех, кто знает о его местонахождении, просят обратиться к специалистам правоохранительных органов или поискового отряда «Черноземье».