Жительница США прошла 3 км со сломанным черепом после схватки с медведем

Сегодня, 06:30

Женщина выжила после нападение гризли в горах, и с опасными травмами сумела дойти до своей машины, и вызвать помощь.

В США работник Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных сильно пострадала после неожиданной встречи с медведем гризли в горах штата Монтана. Животное напало на Эмбер Корнак со спины, на она сумела отпугнуть хищника, распылив специальный газовый баллончик. В ходе нападения жительница США получила 2 перелома костей черепа и опасные травмы головы, шеи и спины.

Со сломанным черепом прошла больше 3 км к своему автомобилю, и позвонив в службу 911, отправилась искать помощь. Спасатели оперативно прибыли к ней по воздуху, и на вертолете доставили женщину в медицинское учреждение города Калиспелл.

В ходе длительной операции все костные фрагменты, задевшие головной мозг, были извлечены, пострадавшей установили металлические пластины и дренажи для выведения скопившейся жидкости, которые предотвратят осложнение в виде отека мозга.

Знакомые Эмбер Корнак организовали сбор средств на лечение пострадавшей, и за 3 суток сумели собрать более 19 000 долларов от 300 граждан США.