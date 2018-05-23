Москвичка едва не сгорела от попытки прикурить от костра

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Женщина пыталась подкурить сигарету от костра. Попытка не увенчалась успехом, ее увезли с ожогами головы.

22 мая 56-летняя женщина отдыхала с друзьями в лесопарковой зоне возле Уральской улицы. Женщина выпивала у костра. В какой-то момент ей захотелось курить и она решила использовать в качестве зажигалки распаленный костер. Москвичка едва не сгорела от неудачной попытки прикурить от костра.

За помощью женщине обратился случайный прохожий, рассказав о случившемся сотрудникам полиции.

На место происшествия выехала скорая помощь и госпитализировала пострадавшую с ожогами головы. Данные о состоянии женщины отсутствуют.

Напомним, что ранее в Асбесте произошло возгорание в одной из квартир 9-этажного дома. По одной из версий, причиной пожара стали игры детей с огнем. Пострадал 2-летний ребенок с 70-процентными ожогами тела.