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В Благовещенске один из жителей заставил троих ребят раздеться и пройтись голышом по одной из центральных улиц. Автор видео заявил, что таким образом наказал их за употребление наркотиков.

В YouTube расходится видео, на котором видно, как в Благовещенске троих молодых людей заставили пройтись голыми. Автор видео, скорее всего, и заставил парней раздеться. В видеоролике слышно, как он подгоняет компанию парней, окидывая их нецензурной бранью, и называя наркоманами.

Сотрудники полиции заявили, что знают о случившемся и проводят проверку, вследствие которой будет принято правомерное решение.