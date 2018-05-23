В Коми на 10-летнего мальчика упал кузов автомобиля

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Сотрудникам МЧС удалось спасти ребенка в Троицко-Печорском районе. Мальчик проходит обследование в больнице с ушибом мягких тканей.

Вечером 22 мая в Коми на 10-летнего мальчика обвалился кузов автомобиля. Ребёнок со своими друзьями играли возле заброшенного автомобиля. К счастью, на момент происшествия рядом оказался Иван Терновецкий, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы, к которому в панике подбежали 2 мальчика и сообщили о случившемся.

Терновецкий сначала попробовал сам освободить парня, но не вышло. Мужчина вызвал спасателей и скорую помощь, а сам упер кузов о плечи, чтобы ребенка не передавило. Во время ожидания специалистов мужчина успокаивал ребенка.

Спасатели прибыли в течение 5 минут и спасли 10-летнего парня. Медицинские работники оказали первую помощь и отвезли пострадавшего в больницу. К счастью, все обошлось ушибами. Мальчика направили на обследование в одно из медицинских учреждений.