Нетрезвый петрозаводчанин устроил конфликт в детсаде из-за вентиляции

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22 мая около 14:00 сработала сигнализация на территории дошкольного заведения, которое расположено в районе Кукковка.

"Пьяный житель Петрозаводска начал скандал в детсаде из-за того, что ему не понравилась вентиляция. В Петрозаводске задержали гражданина, который нарушал общественный порядок, находясь на территории детского сада", сообщил отдел Росгвардии Карелии. На место прибыла группа вневедомственной охраны, заведующая пояснила, что нажала на "тревожную кнопку", так как на территории находился пьяный гражданин.

Как оказалось, 48-летний мужчина живёт в соседнем доме. Он пришёл с требованием выключить вентиляцию, её шум мешал ему спать. Требовал он это повышенными тонами, и, чтобы это выглядело более убедительным, выражался нецензурными словами.

Мужчину задержали и передали участковому полиции, которому собственно дебошир и расскажет все подробности.