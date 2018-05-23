В Туапсе в погоне за удачным кадром под поездом погиб 25-летний зацепер

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В пресс-службе УТ МВД по ЮФО подтвердили, что желание снять ролик на сцепленных вагонах ехавшего в Сочи поезда взяло верх над чувством самосохранения у молодого мужчины. Его тело нашли на колее, а рядом находился телефон.

В погоне за удачным кадром под поездом погиб зацепер из Туапсе. Это произошло после того, как 25-летний мужчина забрался на сцепленные вагоны и хотел доехать в Сочи необычным и смертельно опасным способом. В пресс-службе УТ МВД по ЮФО подтвердили эту версию, однако расследование по факту все равно будет проводиться в соответствии с законом России.

В 2017 году Роскомнадзор заблокировал по решению судов около 240 сообществ зацеперов в соцсетях с общей аудиторией более 1,8 млн человек. Сейчас «ВКонтакте» по ключевому слову «зацеп» находится всего несколько десятков групп, открытых и закрытых.