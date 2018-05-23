В Смоленске скончалась пациентка на приёме у доктора

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Трагедия имела место в городской поликлинике №4 по улице Нормандии-Неман. Смоленское следственное управление сообщило, что 60-летней женщине стало плохо в кабинете терапевта.

В Смоленске на приёме у врача умерла пациентка. "В связи с данным инцидентом проводят доследственную проверку. Тело направили для судмедэкспертизы для установления точной причины смерти", заявила старший помощник СУ Следственного комитета Смоленской области Наталья Зуева.

Стоит отметить, что это был не первый аналогичный случай с летальным исходом. Осенью позапрошлого года в этой же поликлинике на рабочем месте умерла сотрудница медицинского заведения.