В Новгороде на чердаке больницы обнаружили пропавшего пациента

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Драматическое происшествие произошло ещё в прошлом месяце, однако огромный резонанс оно получило лишь на днях в результате обнародования в социальных сетях. 72-летний пенсионер после инсульта покинул больничную койку.

Пропавшего пациента новгородской больницы обнаружили на чердаке медицинского учреждения через пару дней. К счастью, мужчина был жив. Сейчас сотрудники Следственного комитета планируют выяснить, было ли это халатностью со стороны врачей.

Стоит отметить, почти в то же время эту больницу покинул другой пациент, в результате мужчина скончался на территории медучреждения. Ранее источники сообщали, несколько лет назад в подвале больничного крыльца обнаружили труп человека. Далее выяснили, погибшим был человек без определённого места жительства.