Сегодня, 16:06

В селе Михайловка произошла трагедия на одном из подворий. Неосторожное поведение с опасным животным привело к гибели 55-летнего местного жителя.

Как сообщают в коммуникационном подразделении следственного комитета в Татарстане, бык насмерть забодал мужчину, когда тот хотел помочь соседям вывести из стойла коров на пастбище. Бык, не обнаружив поблизости хозяев, набросился на незнакомца. Сначала он топтал мужчину копытами, затем прижал его рогами к ограде. Подоспевшие хозяева ничем не смогли помочь соседу. Он скончался до прибытия медиков.

В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств произошедшего инцидента. Следователи уже имеют версию причины агрессивного поведения быка. Проходит опрос хозяев животного и соседей погибшего мужчины. Вероятно, уголовное дело не будет возбуждено. Бык будет осмотрен ветеринарами для определения степени его опасности для людей.

Напомним, ранее в Новосибирской области лошадь убила шестилетнего мальчика.