В Португалии двухлетний мальчик из Москвы впал в кому

Сегодня, 15:59

Находясь на отдыхе вместе с родителями, малышу Тихону стало плохо. Он перенес клиническую смерть.

Семья приехала на отдых из Москвы на Азорские острова в Португалии. Мальчику стало плохо, его увезли на скорой помощи, где у Тихона наступила клиническая смерть. Около минуты малышу в мозг не поступала кровь, он впал в кому. Врачи диагностировали осложнение после ларингита.

Родители мальчика, рассказав о случившемся на одной из московских радиостанций, обратились за помощью в Министерство здравоохранения и МЧС, попросив организовать транспортировку малыша из Португалии в Россию, так как это возможно только при наличии самолета, оснащенного специальным оборудованием. Однако врачи, которые на данный момент наблюдают за состоянием Тихона в клинике Hospital de Santo Espirito da IIha Terceira, не дают утешительных прогнозов и уверяют, что в таком состоянии транспортировка ребенка не имеет смысла.

Пресс-секретарь посольства России в Португалии заверил, что утром была получена вся необходимая информация, и дело по транспортировке решается в срочном порядке.