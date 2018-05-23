В Ревде в жилом доме взорвался газовый баллон

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Чрезвычайное происшествие случилось в городе Ревда. В одном из жилых домов взорвался газовый баллон.

Несоблюдение правил техники безопасности достаточно часто приводит к негативным последствиям. Так, в городе Ревда прямо в одной из квартир жилого дома взорвался газовый баллон. В результате происшествия обвалилась стена здания.

На месте происшествия работают специалисты. Прибывшие сотрудники скорой помощи госпитализировали одного человека, который получил ранения, в ближайшую больницу. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает, необходимая медицинская помощь оказана мужчине в полном объеме.

В городе создана специальная комиссия, которая займется определением причин взрыва. По предварительным данным, баллон мог оказаться в аварийном состоянии или неправильно подключен к плите. Руководство города заявило, что пострадавшее здание подлежит экспертизе, которая и выявит, подлежит ли он восстановлению. Пока неизвестно, куда будут расселены жильцы из разрушенного здания.