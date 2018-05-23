В Приамурье буйный пенсионер набросился на шофера и едва не разнес автобус

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Пассажирам одной из городских маршруток Белгорода (Амурская область) надолго запомнится поездка с пожилым земляком, имевшая место 22 мая. Произошедшее в автобусе попало на просторы YouTube.

Накануне в Приамурье на шофера городской маршрутки набросился буйный пенсионер. Причиной неадекватного поведения деда послужил пропуск необходимой ему остановки. Не желая возвращаться пешком, пожилой дебошир попытался избить водителя, после чего едва не разнес автобус. Пожаловавшись на боль в ногах, пенсионер этими же ногами начал выносить дверь, пока крики пассажиров не заставили его слегка успокоиться. Пока некоторые свидетели просили шофера высадить буйного пенсионера, маршрутка как ни в чем не бывало продолжала двигаться к следующей остановке. Скандал в Белгороде попал на видео, сейчас его активно обсуждают пользователи YouTube.

Большинство юзеров считают деда главным и единственным виновником инцидента, и лишь некоторые представители сетевого сообщества встали на защиту пенсионера, напомнив о необходимости всегда уступать старшим.