В Ишиме стоматологи вырвали пациентке зуб из носа

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Такая необычная аномалия бывает лишь у 1% населения. Врачи провели редкую операцию.

Они смогли удалить девушке зуб, который рос у нее в носу. Как ранее стало известно, пару недель назад пациентка обратилась к медикам в связи с заложенным носом. Тем не менее при осмотре ничего не было обнаружено. В результате, девушку направили сделать рентген, который и выявил необычную аномалию.

Как рассказал, отоларинголог Александра Гартунга, подобные случаи бывают, когда закладка разворачивается и растёт в неправильном направлении, но иногда она может разрастаться в область полости носа, пазухи. В медицинском плане данная аномалия получила название "Экстапия зуба".

Стоит отметит, что в Ишиме этот случай стал уже третьим на протяжении 20 лет.