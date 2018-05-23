У жителя Воронежской области обнаружили ленточных червей

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В Воронежской области зафиксирован случай заражения человека ленточными червями. Специалисты Роспотребнадзора выясняют путь попадания паразитов в организм.

В апреле текущего года специалисты Роспотребнадзора в Воронежской области сообщили об одном случае заражения человека дифиллоботриозом. В теле одного из жителей региона были обнаружены ленточные черви. Известно, что данный паразит может вырастать в организме человека до десяти метров в длину.

Эксперты рассказали, что данное заболевание протекает изначально бессимптомно, а после того, как червь все больше и больше поражает организм, у человека появляются тошнота, боли в животе, пропадает аппетит. Такие больные стремительно теряют вес, страдают от обильного слюноотделения расстройства стула. Дифиллоботриоз может сопровождаться развитием кишечной непроходимости.

Сотрудники Роспотребнадзора сообщили, что в прошлом месяце в Воронежской области также были зарегистрированы заражение человека паротитом и болезнью Лайма, а также два случая возникновения острого вирусного гепатита С, цитомегаловирусной инфекции, описторхозом и аскаридозом. Четыре человека в Воронежской области заразились вирусным гепатитом В.

Согласно статистике, в текущем году рост инфекционных болезней в регионе в сравнении с прошлым годом увеличился на 56,9%, что составило 53154 случая. Специалисты Роспотребнадзора выясняют источники, который провоцируют возникновение подобных заболеваний у жителей области.