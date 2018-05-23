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На строительстве ЖК «Нева Хаус» 22 мая мужчину придавило строительными материалами. Медики подтвердили открытую черепно-мозговую травму и множественные переломы костей таза, от чего скончался в Военно-медицинской академии.

В Санкт-Петербурге вчера, 22 мая, произошло чрезвычайное происшествие на строительстве в жилищном комплексе «Нева Хаус». По информации представителя правоохранительных органов бетонная плита убила 24-летнего рабочего на стройке. В Петербурге пострадавшему оказали помощь и доставили его в Военно-медицинскую академию. Медики констатировали, что у пострадавшего открытая черепно-мозговая травма и множественные переломы костей таза.

В результате полученных повреждений мужчина скончался. В данный момент на Петровском проспекте у дома №9 проводится расследование обстоятельств трагедии.

К слову, под Воронежем бетонная плита придавила 12-летнюю девочку и мальчика. Очевидцы сообщают, что инцидент произошел на стройке. Ответственность за ситуацию взяли на себя родители пострадавших несовершеннолетних.