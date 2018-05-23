Обстрел КПП «Станица Луганская» повредил центр выдачи денежной помощи

Сегодня, 09:25

В официальном Telegram-канале правительства ЛНР говорится о новой атаке, которая лишит жителей выплат. В результате боевых действий пострадало здание и аппаратура Государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР «Почта Луганской Народной Республики».

Обстрел КПП «Станица Луганская» по мнению экспертов, является прямым посягательством на мир и спокойствие в республике. Поскольку центр выдачи денежной помощи поврежден, люди не смогут получить гарантированные республикой финансовые средства.

Такой нюанс может подорвать доверие к правительству, однако провокация не удалась и жители ЛНР на КПП «Станица Луганская» с пониманием отнеслись к ситуации. Обстрел повредил не только центр выдачи денежной помощи, но и внес затруднения в работе учреждения: пострадала орг-техника, документы, бланки.