В Астрахани у Кремля произошла межнациональная драка

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Представитель южных народов, славянин и просто пьяный мужчина устроили драку у стен астраханского Кремля. Инцидент был снят на видео.

Вчера, 22 мая, в самом центре Астрахани у стен Кремля произошла драка, в которой участвовали трое мужчин. Ее участниками стали босой мужчина славянской наружности, на котором из одежды были только брюки. Он находился на остановке городского транспорта у торгового центра «Премиум Холл», который расположен на площади Октябрьской.

Очевидцы сняли происшествие на видео, которое попало в эфир местного телеканала. На нем четко видно, что изначально мужчина просто имитировал движения, которые характерны для мастеров восточных единоборств, после он качался на лавочке. Далее он решил пристать к человеку, который ожидал на остановке транспорт, ударив его кулаком в лицо.

Ошеломленный прохожий попытался дать обидчику сдачи, но такая попытка оказалась безуспешной. На помощь ему попытался прийти мужчина южной наружности, который постарался урегулировать конфликт мирным путем, но после его ухода драка возобновилась. После такого поворота событий южанин вернулся на место конфликта и ударил пьяного славянина в лицо, от чего тот упал на землю.

После того, как остальные участники драки разошлись, полуголый мужчина еще пытался проявить агрессивность на остановке, но потом перешел улицу и направился в сторону Астраханского Кремля.