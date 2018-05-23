Неприятный сюрприз: В Ростове женщина купила заплесневелые баранки

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Покупку женщина произвела в одном из известных магазинов города "Магнит", расположенного по улице Станиславского.

Жительница Ростова-на-Дону купила заплесневелые баранки. Неприятный сюрприз она увидела, когда пришла домой и вскрыла товар. "Сроки годности говорят о том, что товар не просрочен. Пачка была закрытой, а дома я всё обнаружила. И как на зло, забыла взять чек", - жалуется покупательница в социальной сети.

Теперь горожанка не сможет предъявить претензии халатным продавцам в данной ситуации.