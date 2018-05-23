В Ростове жилище людей атаковал многоножистый монстр

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Жители Ростова в панике, жилища начал атаковать многоножистый монстр, который похож на чудовище из фильма ужасов. В социальных сетях люди делятся комментариями.

Один их жителей Ростова выложил в социальную сеть пост с рассказом о том, что огромная крымская сколопендра атаковала его дом. Данное животное довольно неприятное на вид и напоминает чудовище из фильма ужасов. Сообщается, что во дворе своего частного дома ее обнаружила одна аксакайская семья.

Сколопендра спряталась от жарких солнечных лучей в пустой коробке. Данное животное многоножистое и способно покусать человека. Обнаружив неприятную находку, хозяин дома снял ее на видео и выложил в социальные сети с целью предупреждения ростовчан об опасности.

В социальных сетях люди начали рьяно обсуждать данную ситуацию. Специалисты заявили, что укус сколопендры не является смертельным, но может доставить человеку достаточно болезненные ощущения и вызвать временные проблемы со здоровьем – вялость и повышение температуры. У людей, которые страдают аллергией, укус такого животного может вызвать приступ.

Ранее сообщалось, что в парках Ростова наблюдается всплеск популяции зеленых гусениц. Многие жители теперь боятся выходить на прогулку.