Жаловавшуюся Путину жительницу Апатитов захоронят в родном городе

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Больная скончалась от рака в понедельник 21 мая. Об онкозаболевании Дарьи Стариковой стало известно в результате её обращения на "Прямую линию" ещё летом прошлого года.

Пожаловавшаяся президенту РФ Владимиру Путину жительница города Апатиты будет похоронена в родном городе.

"Похороны пройдут в городе Апатиты. Пока дата не известна. Мы этим сейчас занимаемся, всё проведём на достойном уровне", - поведал глава администрации города Николай Бова.

Уточняется, что онкобольная умерла в стенах Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена. По информации Бовы, семья получит нужную материальную помощь. Как поведала Старикова в обращении "прямой линии" к Путину, по причине плохого медобслуживания в городе Апатиты ей констатировали ошибочный диагноз.

В сторону ответственных персон открыли уголовное делопроизводство.