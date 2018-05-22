В Курске тесть погиб от рук зятя

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В Курске произошло жестокое убийство на почве семейных разборок. В результате пострадал мужчина, которого ножом ударил муж дочери.

В субботу 19 мая в Курске произошло жестокое убийство 50-летнего мужчины в одной из квартир по проспекту Дружбы. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что в помещении проживала молодая семья вместе с родителями жены.

Поздним вечером зять вернулся домой в состоянии сильного алкогольного опьянения, на этой почве у него произошла ссора с тестем, от рук которого он в конечном итоге и погиб. Страсти накалились до предела, и 25-летний мужчина схватил кухонный нож и нанес несколько ударов своему обидчику в область грудной клетки.

Прибывшие на место преступления сотрудники скорой помощи не успели помочь раненому, а только констатировали его смерть. На данный момент зять погибшего мужчины задержан полицией и дает показания. За совершение такого убийства ему грозит солидный тюремный срок.