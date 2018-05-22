Унизившая школьников учительница из Красноярска признала свою вину

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По словам классной руководительницы четвероклашек красноярской школы №46, она впервые совалась за почти 50-летний стаж работы, о чем сильно сожалеет.

Недавно в социальных сетях был опубликован видеоролик, который вызвал бурю негодования у пользователей. На видео классный руководитель 4 класса в 46 школе Красноярска орала на школьников, срывая голос, обзывая своих учеников «идиотами» и «дебилами».

Сама главная фигурантка данного происшествия, унизившая своих подопечных, полностью признала свою вину, и очень сожалеет, что после почти полувекового опыта работы в учреждении образования уйти приходится после такого позора. 66-летняя учительница утверждает, что подобный инцидент с ней произошел впервые, она просто сорвалась. Несмотря на всю любовь к школе, отдачу ученикам, она не желает больше тащить эту грязь, и увольняется.

Стоит отметить, что не все пользователи осудили женщину за такой срыв. Некоторые поддержали преподавателя, утверждая, что современные дети способны вывести из себя даже самых стрессоустойчивых людей.