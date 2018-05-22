В Воронеже детей кормили в столовой гимназии гречкой с трупами насекомых

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Об этом стало известно после проверки регионального ведомства. В учебном заведении нашли крупу с примесью живых и мертвых насекомых. Сколько времени детей «травили» опасной кашей, предстоит выяснить в прокуратуре, по факту возбуждено несколько дел.

В Воронеже детей подвергли опасности в стенах столовой гимназии имени А. Платонова. Известно, что учеников кормили гречкой с трупами насекомых. Об этом стало известно после проверки профильного ведомства. На все замечания комиссии в учебном заведении нашли свои оправдания, однако против действий нарушителей открыли несколько уголовных дел.

«Всего вскрыто более 10 нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания», - сообщают в пресс-службе прокуратуры в Воронеже.