Дарья Старикова спустя год после жалобы Путину умерла от рака

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Жительницу Апатитов помнят после "Прямой линии" с Путиным, где она рассказала президенту России о проблеме здравоохранения в городе. У Дарьи была неизлечимая стадия рака.

Во время разговора с главой государства девушка пожаловалась на то, что в её городе не хватает ресурсов для лечения таких острых заболеваний, как у неё. После этого ситуация в Апатитах резко изменилась: приехали профессиональные онкологи, завершился ремонт в клинике, а также прошли проверки в больницах города.

Уже через несколько дней главврач больничного отделения написал заявление "по собственному желанию", но его уговорили не уходить.

Только вчера в СМИ появилась информация о том, что Даша давно не выходила на связь в социальных сетях, а уже сегодня стало известно, что девушки не стало. Умерла Старикова в одной из столичных клиник.