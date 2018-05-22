В Екатеринбурге в поликлинике обрушился подвесной потолок

Сегодня, 14:48

Инцидент произошел сегодня на улице Сыромолотова №19. Пострадавших нет. На месте работают специалисты, которые занимаются разборами стройматериалов.

В Екатеринбурге в поликлинике №3 пациенты стали свидетелями пугающего случая. Сообщается, что в медучреждении обрушился подвесной потолок. Также упали и лампы, электропроводка и кабеля. Причины выясняют специалисты. Предварительно сообщают, что конструкция была ненадежно укреплена, что спровоцировало падение. В это время в коридоре находились десятки людей, которым удалось спастись от травм и ушибов. В поликлинике №3 ситуацию не комментируют.

К слову, на Сахалине продолжается проверка по факту того, что в новом перинатальном центре уже второй раз упал потолок. Причины происшествия выясняет специальная комиссия и эксперты.