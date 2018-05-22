На Кубани жители одного из сел устроили бунт после расправы над многодетной матерью

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В Псебайском городском поселении на Кубани произошел народный бунт, который был вызван расправой над матерью пятерых детей. Глава района ушел в отставку.

В Псебайском городском поселении преступники зверски расправились над многодетной матерью, изнасиловав ее и убив. Жителей населенного пункта такая ситуация просто возмутила, ведь без матери остались пятеро детей.

Известно, что пострадавшей женщине было 40 лет, а ее насильникам 16 и 20 лет. Перед тем, как виновных в данном преступлении взяли под стражу, население 18 мая пыталось устроить самосуд над насильниками.

Общественный резонанс, который последовал после данного преступления, привел к тому, что глава Псебейского городского поселения Павел Жарков вынужден был уйти в отставку, на данный момент его обязанности выполняет Алексей Букин, который был заместителем.

Сейчас семьи преступников находятся под охраной сотрудников полиции для обеспечения их безопасности. Жители населенного пункта сообщили, что арестованные подростки достаточно часто нападали на людей, но ранее их не привлекали к ответственности. Следователи установили, что убийство произошло 13 мая, когда жертва направлялась домой.

Какая судьба ждет детей погибшей женщины, пока неизвестно, односельчане разыскивают родственников погибшей.