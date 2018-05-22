В Балашихе спасли экстренно доставленную на вертолёте пациентку

Сегодня, 13:10

Женщина была беременна, а её состояние оценивалось врачами, как критическое. Поэтому её требовалось доставить в медицинское учреждение третьего уровня, что, собственно, и произошло.

Глава регионального Минздрава Дмитрий Марков рассказал, что пациентку пришлось экстренно доставлять на вертолёте туда, где есть нужные для операций и процедур специалисты с хорошей лабораторно-технической базой. В итоге спасли доставленную беременную женщину только в подмосковной Балашихе, в местном перинатальном центре.

Сейчас же пациентка находится в стабильном состоянии и её в скором времени переведут из реанимации в обычное отделение гинекологии.