Семь человек получили отравление прямо в Мариинском театре

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В Санкт-Петербурге были госпитализированы семеро сотрудников Мариинского театра. Про предварительным данным, медики констатировали у них отравление.

Специалисты Роспотребнадзора занимаются поисками источника, который привел к массовому отравлению сотрудников Мариинского театра. На данный момент сообщается о семи пострадавших, которые доставлены в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел сегодня, 22 мая. У пострадавших диагностирована острая кишечная инфекция. Все они кушали в столовой театра, что могло спровоцировать отравление. Медики сообщили, что на данный момент всем пострадавшим оказана помощь в полном объеме, их состояние квалифицируется как удовлетворительное. Один сотрудник театра находится в реанимации. Симптомы же отравления появились у 12 работников Мариинки.

По данному факту проводится проверка сотрудниками Роспотребнадзора и специалистами санитарной службы. Предполагается, что к такому происшествию могли привести некачественные продукты, которые привезли в столовую театра, а также несоблюдение санитарных норм. После выяснения причин отравления все виновные будут привлечены к ответственности.