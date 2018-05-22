В Курске от инфекционного заболевания умерла 3-летняя девочка

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Несмотря на все профилактические мероприятия, которые проводятся в детских дошкольных учреждениях, чтобы обезопасить воспитанников, трагедии продолжают случаться. Очередная из них произошла в Курске.

Областная инфекционная больница им. Семашко проинформировала, что там умерла 3-летняя девочка. Это произошло после получения ребёнком инфекционного заболевания.

Его сотрудники рассказали, что ухудшение её состояния стало наблюдаться 10 мая в районе обеда.

Они заметили у воспитанницы незначительное повышение температуры, о чём сразу уведомили родителей. Мама девочки приехала и забрала её домой.

Однако, самочувствие ребёнка становилось всё хуже. В итоге прибывшая «скорая» отвезла девочку в инфекционную больницу.

Сначала медики предположили наличие у малышки менингококковой инфекции. После того, как были изучены результаты анализов, диагноз изменили. Это оказалась пневмококковая инфекция.

Несмотря на все усилия медиков, их малолетняя пациентка скончалась.

В детском саду, который она посещала, сейчас проводят кварцевание и полную санитарную обработку. Все воспитанники и персонал осмотрены врачами.

По факту смерти малышки региональный СК приступил к проверке.