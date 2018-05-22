В Кемерово вытащили из ванной 170-килограмовую женщину

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Такая необычная история произошла с пожилой очень тучной женщиной в её квартире, которая расположилась на проспекте Ленина в Ленинском районе города. Её вытащили и принесли на кровать. Травм она не получила.

Как сообщают местные СМИ, спасатели из Кемерово приехали на вызов в Ленинский район города. Службу вызвала социальный работник. Оказалось, что 170-килограмовую пожилую женщину пришлось вытягивать из очень необычного места.

Как выяснилось, что старушка, застрявшая в ванне, решила принять водные процедуры, а вот выбраться обратно ей так и не удалось. Социальный работник оказалась бессильна.

В итоге спасатели подняли 170-килограмовую бабушку, отнесли её на кровать. Врачи изучили её здоровье и пришли к выводу, что в результате происшествия они никаких травм не получила.