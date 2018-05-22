В Беларуси на заводе прогремел взрыв, есть пострадавшие

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Из Минска пришли тревожные сообщения о чрезвычайном происшествии, произошедшем на крупном промышленном предприятии. МЧС пишет в социальной сети о четырех госпитализированных пострадавших.

В Беларуси на заводе «Алкид», специализирующимся на выпуске мастик и эмульсий, сегодня утром произошел взрыв, приведший к крупному пожару. Возгорание произошло в пожароопасном цеху, поэтому на борьбу с огнем выехали десять расчетов спасателей и специальная техника. Пожарным удалось в чрезвычайных условиях эвакуировать всех работников предприятия.

Для локализации очага возгорания потребовалось несколько часов. В настоящее время пламя потушено. К работе приступили сотрудники технической лаборатории, которые установят причины пожара и размеры материального ущерба. Экологи также берут необходимые пробы воздуха и грунта в районе завода, а также в ближайшем населенном пункте.