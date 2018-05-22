В Петербурге велосипедистку лишат автомобильных прав

Сегодня, 12:12

Велосипедистку из Санкт-Петербурга лишают автомобильных прав на полтора года за столкновение с пешеходом. Впереди предстоит судебное заседание.

Началось как-то по-обычному: женщина ехала по тротуару и сбила прохожую. Велосипедистка предложила вызвать скорую помощь, но пострадавшая отказалась. Девушки обменялись телефонами и пожелали друг другу здоровья и счастья. Позже на телефон велосипедистки пришло смс: «У меня перелом, вот номер карты, компенсируйте мне простой на работе». Девушка не согласилась и предложила решать всё по закону, через суд, однако данное решение было ошибочным.

Скоро у героини будет судебное заседание, её обвиняют по двум статьям: езда по тротуару и оставление места ДТП. Её могут лишить водительских прав или арестовать на 15 суток.