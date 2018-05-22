В Петербурге мужчина умер во время игры в футбол

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В преддверии предстоящих поединков ЧМ-2018, многие петербуржцы, вспомнив молодость, вновь стали «гонять мячик». Зачастую это делается на обычных дворовых площадках.

В поединках принимают участие и взрослые, и молодёжь. К сожалению, азарт азартом, а возраст и состояние здоровья учитывать тоже нужно.

21 мая в Петербурге на территории Красносельского района во время игры в футбол умер мужчина. Это произошло на улице Здоровцева во дворе дома №33 корпус 1.

Мужчина был уроженцем Таджикистана 48-летнего возраста. Чтобы поиграть в дворовый футбол, он специально приехал сюда с проспекта Большевиков, где проживал.

Во время проведения матча ему неожиданно стало плохо, и мужчина упал. Свидетели незамедлительно вызвали скорую помощь. Прибывшие медики помочь ничем не смогли, поскольку смерть наступила почти мгновенно.

Что стало её причиной, предстоит выяснять экспертам.