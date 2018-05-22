Самолет не смог вылететь из Кемерово в Москву из-за неисправной двери

Сегодня, 10:48

Российская авиакомпания S7 Airlines подвела своих клиентов, намеревавшихся отправиться из Кемерово в российскую столицу. Рейс был задержан более чем на пять часов, что спутало планы 158 пассажиров.

Самолет не смог вылететь вовремя из аэропорта Кемерово в Москву из-за неработающей двери. Техническая неисправность обнаружилась уже после того, как все зарегистрировавшиеся пассажиры поднялись на борт. Людям пришлось вновь возвращаться в здание аэропорта, а сотрудникам воздушной гавани, перегружать багаж на резервный самолет.

В течение пяти часов пассажиры не знали, смогут ли они улететь во вторник. И лишь к полудню по местному времени было объявлено о посадке на другой самолет. В настоящее время, несмотря на отсутствие официальных письменных жалоб, транспортная прокуратура начала проверку. Сотрудникам авиакомпании придется ответить на вопрос о подготовке самолета к рейсу. Также специальная техническая комиссия проверит все узлы и системы воздушного судна.