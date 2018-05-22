В Череповце парикмахер вычла 400 рублей с клиентки за оскорбления

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Инцидент произошел после того, как мастера одного из салонов красоты публично обвинили в не профессионализме в социальной сети «ВКонтакте». За свое поведение мастер наказала нерадивого комментатора штрафом.

В Череповце парикмахер вычла 400 рублей с клиентки за ложь и оскорбления. К такому радикальному методу пришлось прибегнуть после скандала в соцсети «ВКонтакте». По словам комментатора, мастер в салоне красоты не тянет на свою квалификацию и его не рекомендуют другим людям. После публичного порицания неоправданно оскорбленная парикмахер вычла 400 рублей с нерадивой клиентки за ложь в соцсети.

Юристы разъясняют, что клеветой называется распространенная изначально ложная информация, которая направлена на дискредитацию того или иного человека. Может быть устной или письменной, единичной или массовой. По уверениям юристов, доказать в суде, что вы столкнулись именно с клеветой, достаточно проблематично.