В Якутии найдено ещё 9 фрагментов ракеты-носителя «Союз-2»

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Пуски «Союз-2» с Восточного проводились в ноябре 2017 и в феврале 2018 годов. С тех пор не прекращаются работы по поиску упавших на землю остатков ракеты-носителя.

На протяжении весны их проведению мешали плохие метеоусловия. Сейчас поиски продолжены.

21 мая в Якутии было обнаружено ещё 9 фрагментов «Союз-2». Сначала поисковики, делая облёт территории Вилюйского улуса не вертолёте Ми-8, обнаружили семь из них. Это крупные фрагменты, относящиеся к центральному отделяющемуся блоку ракеты-носителя.

После этого, на территории Алданского района нашли ещё два фрагмента «Союз-2».

Всё фрагменты находятся в труднодоступных местах на территории лесных массивов. Их эвакуация станет возможной лишь после того, как поисковики подготовят места, на которые сможет сесть вертолёт.

Предположительно, эвакуация фрагментов начнётся в Якутии 23 мая. Некоторые из них имеют большой размер и их придётся разделывать на месте. Одновременно будут производиться отборы почв в месте их нахождения.