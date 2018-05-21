Мирные жители: ВСУ бомбят под Горловкой школы и детсады

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Мирные граждане прячутся в подвалах от обстрелов ВСУ. Люди прокомментировали утреннюю атаку и рассказали подробности.

Жители поселка под Горловкой утверждают, что украинские боевики уничтожают "все живое" на своем пути. Под предлогом атаки на силовиков ДНР, они бомбят школы и детские сады, куда ходят дети мирных жителей.

От обстрелов люди вынуждены сидеть в подвале, чтобы остаться в живых. Одна из мирных жительниц рассказала журналистам, что ВСУ их истребляет специально. Они прикрываются атакой на позиции ДНР, но большинство снарядов падают на дома мирных граждан.

Утром 21 мая украинские боевики атаковали позиции силовиков ДНР под Горловкой в населенном пункте Южное. Для нападения ВСУ задействовали два взвода, которые обстреливали бойцов ДНР из минометов. В результате погибли около 10 украинских боевиков, среди потерь также танк и БМП.

Позднее украинские военные заявили, что они не имеют отношения к нападению. На самом деле, по их словам, это ДНР атаковала позиции ВСУ, а им пришлось отстреливаться.