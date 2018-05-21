В Кирове закрыли опасный для жизни людей ТЦ

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ТЦ «Бум» и кафе «Фабрика» не прошли проверку пожарной безопасности. Соответственно в период работы они рисковали жизнями своих посетителей.

После скандальной трагедии в "Зимней вишне" по всей России началась массовая проверка ТЦ. Сотни магазинов оказались закрытыми из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. Под такие меры попали и кировский торговый центр «Бум».

В период его работы посетители рисковали своими жизнями, так как в случае пожара была малая вероятность, что людям удастся выжить. Также грубые нарушения нашли в кафе «Фабрика». Это опасное для жизни заведение также закрыли.