Ядовитые змеи угрожают жизням горожан в Свердловской области‍

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Жители Новоуральска на каждом шагу рискуют стать жертвами гадюк, яд которых опасен для человека, хотя и редко приводит к смерти.

Жизням горожан в Новоуральске Свердловской области угрожают заполонившие каждый метр в городе ядовитые гадюки. Жители сталкиваются со змеями на каждом шагу: в садах, на улицах, в гаражах.

Большую черную гадюку около гаража убил владелец строения, а снимок с комментарием «гадюки повсюду» опубликовал в соцсетях. Сразу трех ядовитых рептилий убил около деревни Мурзинка другой мужчина. Встретить с опасным животным довелось и жителю Новоуральска.

А жители многоквартирного дома в Заводском районе наткнулись на 25-метровую гадюку на кухне своего жилища, которое находится на первом этаже. Приехавшие спасатели отловили рептилию и вывезли ее за черту города.