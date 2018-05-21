Баскетболисты ЦСКА застряли в Белгороде из-за неисправности самолета

Сегодня, 18:47

Чартерный рейс компании «Аэрофлот» с баскетбольной командой, сотрудниками клуба и журналистами задержался по техническим причинам.

В Белгороде сегодня из-за технической неисправности был задержан чартерный рейс с российскими спортсменами ЦСКА. Баскетболисты вместе с работниками клуба и представителями СМИ России застряли в аэропорту «Аэрофлот».

По техническим причинам взлет в 16:30 не состоялся, и через час ожидания на взлетно-посадочной полосе командир экипажа попросил всех пассажиров покинуть борт авиалайнера, и ожидать в здании аэропорта. Новый борт пообещали дать как можно скорее.