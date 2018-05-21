В Самаре прогулка пьяного подростка по карнизу завершилась трагедией

Сегодня, 18:07

Смертельную забаву 17-летнего парня на высоте 11 этажа на улице Карла Маркса 4А снимала на видео его друзья.

В Самаре 17-летний парень отдыхал в компании друзей в одной из квартир на Карла Маркса 4А, где ребята распивали большое количество алкогольных напитков. Перебрав лишнего, парень решил развлечься, и вылез из открытого окна, решив по карнизу перебраться на балкон.

Остальные ребята записывали забаву подростка на видеокамеру. Однако никто из них не ожидал, что прогулка друга может завершиться трагедией: в один момент молодой человек оступился, и упал вниз. В этот момент один из его друзей закричал «Не надо, пожалуйста», однако было уже поздно.

По словам очевидцев, парень едва не приземлился на проходившую в этот момент под окном горожанку. Молодого весельчака не удалось спасти.