В Башкирии строители нашли труп младенца в пакете

Сегодня, 17:13

Тело мальчика было завернуто в женскую майку и полотенце. Инцидент произошел в Салавате на улице Ленина во время проведения строительных работ возле многоэтажки, проводится проверка.

По предварительным данным, в Башкирии в городе Салавате на улице Ленина строители вели земляные работы, в ходе которых они нашли труп младенца. Мальчик был завернут в женскую майку, полотенце, а после положен в пакет. Есть информация о том, что смерть новорожденного наступила месяц назад.

По факту инцидента сотрудники правоохранительных органов намерены провести следственную проверку, чтобы определить причины смерти несчастного ребенка и обстоятельства трагедии. Процессуальное решение будет оглашено после получения результатов ряда экспертиз, включая судебно-медицинские.