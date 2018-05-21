Пьяный пассажир устроил дебош в аэропорту Сургута

Сегодня, 16:30

Мужчине пришлось пропустить свой рейс домой. На нарушителя составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».

40-летний мужчина приехал в аэропорт, находясь под действием алкогольных напитков. Житель Сургута взял железную скамью и пробил ею окно. Администрация аэропорта попыталась успокоить дебошира самостоятельно, однако на просьбы успокоиться он не реагировал. После этого мужчина не остановился и решил разгромить еще и музей, находящийся на территории аэропорта. Нарушитель сломал несколько артефактов и одну инсталляцию.

Известно, что мужчина работает в Югре вахтовым методом. Добраться домой нарушителю так и не удалось, его задержали сотрудники правоохранительных органов за дебош в аэропорту, составив на него протокол за мелкое хулиганство, а также появление в общественном месте в нетрезвом виде.